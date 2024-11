Sanità, nell'Alessandrino 3 nuovi siti per elisoccorso notturno

Sono stati validati nella serata del 22 novembre 3 nuovi siti di atterraggio notturno dell'elisoccorso 118 della Regione Piemonte. Sono nei comuni di Lerma, Fubine e Casale Monferrato, tutti in provincia di Alessandria.

I nuovi punti, che si aggiungono ai 243 già esistenti, contribuiranno a creare una rete capillare per un servizio che, come rimarcato dall'assessore regionale Federico Riboldi, in volo sull'elicottero, l'anno scorso ha contribuito a soccorrere 190 persone in tutto il Piemonte.

Il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, sottolinea che "è sempre più pronta la risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini".



