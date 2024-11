Restructura chiude salone del 2024 con 12mila presenze, +20%

Restructura, il Salone dell'edilizia organizzato da GL events Italia all'Oval Lingotto Fiere di Torino dal 21 al 23 novembre. ha chiuso oggi l'edizione 2024 oltre 12 mila le presenze, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Oltre 200 le aziende presenti, più di 10.000 i professionisti registrati.

Una coda domani, in piazza Castello con l'evento off nell'ambito dello speciale programma organizzato da Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani che nei giorni scorsi ha tenuto proprio nel capoluogo piemontese la 41/a assemblea nazionale della sua storia. .

Restructura non si esaurisce però nei 3 giorni di fiera: prosegue durante l'anno con il tour digitale nato grazie alla collaborazione con Analist Group e Matterport.

Il salone Restructura "ha rappresentato un'importante occasione per mettere in luce aziende di eccellenza e per stimolare una riflessione sul futuro sostenibile del costruire - commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia -. Il valore e la qualità della manifestazione sono stati riconosciuti sia dagli espositori sia dai visitatori, confermandolo come punto di riferimento nel settore. La partecipazione attiva di professionisti e aziende ha ribadito l'importanza di creare spazi di incontro che favoriscano il dialogo e stimolino lo sviluppo di progetti innovativi".



