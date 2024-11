Giuntoli, Vlahovic? Commento ciò che fa, ed è un esempio

"Non vorrei giudicare, mi piace più giudicare i fatti. Il ragazzo sta facendo un'annata importante, si sta sacrificando come tutti i suoi compagni per il collettivo, sta facendo bene, lo testimonia il fatto che è sempre presente, è un esempio per tutti, quindi siamo contenti di quello che fa. Quello che dice poi ha poca importanza": così Cristiano Giuntoli a Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida contro la Juventus, sullo sfogo di Dusan Vlahovic in Nazionale.

Vlahovic non è a disposizione per la sfida di stasera. "Il mister in questo inizio di stagione si è contraddistinto per aver trovato sempre delle soluzioni, ha sempre dato importanza al collettivo, non si lamenta mai. E' chiaro che è un'inizio di stagione inusuale, sempre condito da tante assenze. Sicuramente farà comunque bene anche oggi". Ma Giuntoli non annuncia operazioni sul mercato: "Noi contiamo di recuperare Milik, sta risolvendo i suoi problemi. Sicuramente manca qualcosa dietro e qualcosa dovremo fare".



