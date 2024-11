Alba, il 'Tartufo Reale' assegnato all'impresa TartuFaye

La 18/a edizione del 'Tartufo Reale', premio destinato al miglior tartufo cavato tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato, è andato all'azienda TartuFAYE per un Tuber magnatum Pico di 565 grammi di peso, "ottima struttura e assoluta freschezza, originario della Valle Bormida, dai profumi di aglio, miele e con una marcata nota finale di fungo".

Si tratta del riconoscimento assegnato da Reale Mutua, storico sponsor della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

La consegna del 'Tartufo Reale' è avvenuta alla presenza del sindaco della Città di Alba Alberto Gatto e dell'assessore al Turismo albese, Caterina Pasini, nella Sala Beppe Fenoglio all'interno del Cortile della Maddalena, a pochi passi dal Mercato mondiale del Tartufo.

Stefano Cometti, presidente della giuria composta dagli esperti giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo, ha consegnato il premio a TartuFAYE rimarcando come "quest'anno più che mai è stata difficile la selezione, dal momento che tutti i tartufi presentati condividono ottime e simili proprietà tattili e organolettiche, cresciuti in profondità per difendersi dalle prime gelate, all'ombra di pioppi e tigli, in terreni argillo-marnosi".



