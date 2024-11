Un chilo di hashish nella cassaforte, due arresti nel Vco

Due persone residenti a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), di 20 e di 50 anni, sono state arrestate dai carabinieri di Verbania per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella casa del 50enne, i militari hanno trovato undici panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,1 kg, nascosti all'interno di una cassaforte, e 56 grammi di marijuana. Nella sua auto, oltre ad alcuni grammi di hashish e marijuana, vi erano cento pastiglie di un farmaco per la disfunzione erettile non commercializzato in Italia.

Altri 32 grammi di marijuana e 53 grammi di hashish sono stati rinvenuti durante la perquisizione del ventenne, figlio della ex compagna del cinquantenne. Al termine dell'udienza di convalida, il più giovane è rimasto ai domiciliari, mentre il cinquantenne è stato sottoposto all'obbligo di firma.



