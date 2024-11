Scontro tra auto, muore ragazzo di 14 anni gravissimo fratello di 4

Un ragazzo di 14 anni è morto nello scontro tra due auto su una strada vicino al cimitero di Oleggio (Novara), il fratello di 4 anni è stato portato in ospedale di Novara in codice rosso. Ferita anche la nonna dei due, che era alla guida: è stata portata in codice giallo all'ospedale di Borgomanero (Novara. Il ragazzo è rimasto vittima di uno scontro violentissimo tra due utilitarie, sulla strada provinciale che collega Oleggio a Mezzomerico: viaggiava, con il fratellino di 4 anni, sull'auto guidata dalla nonna.

Il bambino è stato portato in gravi condizioni all'ospedale 'Maggiore' di Novara, dove è ricoverato in prognosi riservata, la nonna all'ospedale "Ss. Trinità" di Borgomanero con ferite di media gravità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA