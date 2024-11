Sanità: Alessandria, all'Aou il premio Lean Healthcare Award

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria si è aggiudicata il Lean Healthcare Award, prestigioso riconoscimento per i progetti di riorganizzazione e miglioramento nel settore sanitario.

Il progetto vincitore - intitolato 'Fixing the hospital to fix crowding in ED' e coordinato da Roberta Bellini (direttrice Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa) - ha prevalso tra i 37 finalisti, selezionati su oltre 250 candidature provenienti da 98 aziende di 14 regioni. 'Per aver impattato con successo su uno degli ambiti più complessi delle realtà ospedaliere, introducendo strumenti innovativi sia a livello processuale che tecnologico', si legge nella motivazione.

"Questo premio rappresenta un importante riconoscimento per il nostro impegno nel migliorare la gestione del sovraffollamento del Pronto Soccorso - sottolinea Valter Alpe, direttore generale AOU AL - una delle principali sfide per le aziende sanitarie. "Circa il 47% del tempo dei professionisti di Pronto Soccorso - aggiunge Riccardo Boverio, direttore Dea - è dedicato ai pazienti in attesa di posto letto. Questo progetto ha combinato interventi sui processi di Pronto Soccorso e azioni di efficientamento della degenza per garantire risposte più rapide e una presa in carico ottimale".



