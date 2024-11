Riflettori sul Torino Film Festival, sul red carpet le star

Si accendono i riflettori sul 42/o Torino Film Festival, il primo diretto da Giulio Base. Sfilano sul red carpet, allestito in piazza Castello, nel cuore della città, grandi nomi del cinema, mai così tanti al festival di Torino che si contraddistingue quest'anno anche per l'attenzione al glamour e alla presenza di star internazionali. Spiccano Sharon Stone e Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Ron Howard che porta, in apertura, il nuovo film Eden. E poi ancora Vince Vaughn, l'attrice Rosario Dawson, Julia Ormond, Billy Zane, Charlie McDowell. Sfilano i tre presidenti di giuria Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon. Folta la rappresentanza del cinema italiano con Giancarlo Giannini, Stefania Rocca, Donatella Finocchiaro, Giuseppe Battiston e Massimo Ghini.

"Abbiamo fatto un bel lavoro, il mio mandato era quello di portare questo festival a livello internazionale. Ci stiamo provando. Del resto il cinema non ha nazionalità - commenta Giulio Base, direttore del Tff - Continuo a ripetere che i contenuti sono fondamentali, spero che quelli dei film in concorso e non possano incontrare il gusto di tutti".

Al Teatro Regio di Torino - dove gli invitati sono 1.500 - il festival si apre con il coro di voci bianche del Regio che intona il Tema d'amore dal Padrino di Nino Rota. Poi Broderick, Giannini, Dawson e Howard riceveranno la Stella della Mole.

Quindi la proiezione in anteprima internazionale di Eden, il nuovo thriller diretto da Ron Howard. Il regista, noto per capolavori come A Beautiful Mind e Il Codice da Vinci introduce il film, segnando un inizio di festival all'insegna del grande cinema. Il Tff presenterà fino al 30 novembre circa 120 film suddivisi in sei sezioni, con quattro competizioni principali: il concorso principale, il concorso documentari, il concorso cortometraggi e la sezione Zibaldone. Quest'ultima, ispirata al pensiero leopardiano, offrirà una selezione eterogenea di opere innovative.

In occasione del centenario della nascita di Marlon Brando, il Tff dedica una retrospettiva all'attore, proiettando 24 dei suoi film più significativi, e si concluderà il 30 novembre con l'anteprima mondiale di Waltzing with Brando, diretto da Bill Fishman e interpretato da Billy Zane nel ruolo dell'attore.

