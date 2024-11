Intesa tra Italgas e Acquedotto Pugliese per il settore idrico

Italgas e Acquedotto Pugliese annunciano un impegno comune per "migliorare la gestione del servizio idrico". L'intesa - si legge in una nota - è stata sottoscritta dall'amministratore delegato di Italgas Reti Pier Lorenzo Dell'Orco e il direttore generale di Acquedotto Pugliese Francesca Portincasa durante la visita dei sindaci italiani alla sede storica del gruppo in occasione della 41/a assemblea annuale dell'Anci in corso a Torino.

Con il protocollo d'intesa tra Italgas e l'Acquedotto Pugliese prende forma una "collaborazione stabile" finalizzata a uno "scambio di esperienze per una gestione sempre più efficiente del sistema idrico integrato".

Secondo Dell'Orco l'accordo segna un "importante passo avanti verso la creazione di un contesto di collaborazione tra soggetti che forniscono servizi alle collettività, che riconoscono l'importanza di lavorare insieme per creare valore per i territori in cui operano".

Lo scambio di informazioni tra Italgas, che opera nel settore idrico attraverso Nepta, e Acquedotto Pugliese riguardano gli investimenti, in particolare quelli legati alla messa in sicurezza della rete per la tutela della risorsa idrica, l'efficienza energetica e la sostenibilità, la digitalizzazione e l'innovazione e la regolamentazione del settore.



