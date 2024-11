Delegazione ucraina visita il Cto, guidata da sindaco di Leopoli

L'assesssore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e il direttore generale della Città della Salute di Torino Giovanni La Valle oggi hanno accompagnato una delegazione ucraina, capeggiata da Andriy Sadovyy - sindaco di Leopoli che in questi giorni ha stretto un patto di collaborazione con la Città di Torino - in una visita all'ospedale Cto.

Uno dei motivi di interesse del sindaco della città ucraIna verso il sistema sanitario piemontese, e il Cto in particolare, è la presenza a Leopoli del Centro "Unbroken", che fornisce cura ed assistenza integrata ai reduci e feriti di guerra.

Il direttore sanitario Alessandra D'Alfonso, il direttore del dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione Giuseppe Massazza ed i primari dell'ospedale hanno presentato alla delegazione le eccellenze del Centro Traumatologico ortopedico, del Centro Grandi Ustionati e dell'Unità Spinale.

Era presente alla visita anche il console onorario di Ucraina a Torino Dario Arrigotti.

"Sono davvero felice di accogliere il sindaco di Leopoli in visita al Cto, una delle riconosciute eccellenze della sanità piemontese. L'auspicio - ha detto l'assessore Riboldi - è che l'esperienza del Cto possa rappresentare un modello per il centro 'Unbroken' di Leopoli che fornisce cura ed assistenza alla popolazione vittima della guerra. Al primo cittadino ho rinnovato la solidarietà della Regione Piemonte che è stata ed è vicina alla popolazione ucraina, come tradizione regionale a tutte le popolazioni vittime di conflitto, ribadendo la disponibilità alla collaborazione sanitaria in questa fase così drammatica della guerra".

"Siamo lieti di accogliere il sindaco di Leopoli e la sua delegazione in visita al Cto, le cui eccellenze potranno essere di esempio in questo momento di grande difficoltà in Ucraina per il loro Sistema sanitario e per il loro Centro 'Unbroken'. Siamo inoltre disponibili ad attivare in qualsiasi momento una collaborazione che possa dare loro un fattivo sostegno", ha detto La Valle



Riproduzione riservata © Copyright ANSA