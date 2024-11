Autostrada Ivrea/Santhià, al via i lavori per il bypass

Inizieranno lunedì 25 novembre i lavori per la realizzazione del bypass stradale al viadotto Camolesa lungo il raccordo autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià, tra i caselli di Albiano e Santhià. Lo ha comunicato il concessionario Ativa che ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'autorizzazione, motivata da esigenze di urgenza, a realizzare una pista provvisoria in prossimità del Viadotto Camolesa. Intervento che "consentirà di superare le code che si determinano per effetto dell'attuale limitazione di carico sul raccordo Ivrea-Santhià, che coinvolge i mezzi sopra le 3,5 tonnellate compresi gli autobus, garantendo al contempo l'esercizio dell'autostrada in condizioni di sicurezza, in attesa dell'adeguamento definitivo del Viadotto Camolesa".



