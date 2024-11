Vercelli, mostra degli studenti per i 250 anni della Gdf

Si intitola "Guardia di finanza: nella tradizione il futuro" la mostra che sarà inaugurata domani a Palazzo D'Adda di Varallo Sesia dal comando provinciale delle fiamme gialle di Vercelli, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico territoriale.

L'esposizione si trasferirà dal 5 dicembre nel chiostro Santa Chiara del capoluogo, ed è realizzata dagli studenti dei due licei artistici D'Adda e Alciati in occasione del 250 anni di fondazione del corpo.

Insieme ai propri docenti, gli studenti hanno rappresentato in arte il percorso storico e l'evoluzione della Guardia di finanza, a partire dalla sua nascita fino ai giorni nostri. I lavori esposti ritrarranno, con gli occhi dei giovani artisti, l'attività dei finanzieri a servizio della collettività, ma anche la proiezione del corpo verso il futuro e le nuove sfide a contrasto della criminalità economico-finanziaria.

Il progetto è realizzato insieme alle amministrazioni comunali di Varallo e Vercelli.

Durante il periodo della mostra, che terminerà il 15 dicembre, saranno anche svolti, negli stessi spazi espositivi, gli incontri con gli allievi di vari istituti d'istruzione superiore e licei della provincia.



