Tortona, un altro polo logistico su un terreno comprato da Garbe

Garbe Industrial Real Estate Italy ha completato l'acquisizione di un terreno di 265mila metri quadrati a Tortona (Alessandria), già completo dei permessi per l'avvio lavori. Sull'area sorgerà un complesso di 102mila metri quadrati in un unico blocco, dove sarà sviluppato uno dei più grandi immobili logistici lungo l'asse strategico Genova-Milano.

Il general contractor selezionato - è spiegato in una nota - è Gse Goldbeck, che ha già preso possesso dell'area. Il progetto - che prevede un piano di sviluppo di 16 mesi - sarà certificato Leed Platinum, in linea con quanto già realizzato da Garbe con Giovi Logistics Park a Silvano Pietra (Pavia) e l'immobile in corso di realizzazione a Covo (Bergamo).

L'investimento tortonese riguarda un'area fortemente strategica, scelta da Garbe per rispondere alla crescente domanda di spazi logistici nel Nord Italia.

"Il futuro del settore logistico in Italia - sottolinea Marco Grassidonio, Country Head Italy di Garbe - è sempre più orientato verso un modello di sviluppo che permetta di rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità sociale ed economica".

"Con questa acquisizione - aggiunge Giulia Fradegrada, Head of Investment Italy - acceleriamo nel piano di espansione nel Nord Italia, area in cui vediamo significative opportunità di sviluppo".



