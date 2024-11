Torino e Leopoli firmano un Patto di Amicizia e Collaborazione

Promuovere valori condivisi come la democrazia, la libertà, lo stato di diritto, i diritti umani e l'integrazione sociale, favorendo un dialogo costruttivo tra le rispettive comunità. È l'obiettivo del Patto di Amicizia e Collaborazione, per ora di durata triennale, tra le Città di Torino e Leopoli (Ucraina), siglato oggi dai sindaci Stefano Lo Russo e Andriy Sadovyi.

Torino e Leopoli - ha detto Lo Russo - condividono l'aspirazione di costruire un futuro inclusivo, sostenibile e orientato al benessere delle proprie comunità. Questo patto è insieme un simbolo di amicizia e un impegno reciproco a lavorare insieme in numerosi settori, oltre a un messaggio di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino".

"Leopoli - ha spiegato il sindaco Sadovyi - è talvolta chiamata il 'Piemonte ucraino' e tutti i nostri progetti, medicina, riabilitazione, educazione, sono una risposta alla tragedia dell'invasione russa, ma anche la nostra visione del futuro. La partnership tra Leopoli e Torino non solo apre nuovi orizzonti di cooperazione nei settori della cultura, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile, ma dimostra anche la solidarietà delle nostre città nella lotta contro l'invasore russo e nella difesa dei valori europei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA