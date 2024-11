Ricerca sul cancro, gli azzurri del rugby in visita a Candiolo

Una delegazione di giocatori della nazionale italiana di rugby, che sabato sera affronterà a Torino gli All Blacks neozelandesi, è stata in visita oggi all'Istituto di Candiolo (Torino), centro di eccellenza per la ricerca e la cura del cancro. Accompagnati dal presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, gli azzurri hanno esplorato gli spazi dove medici e ricercatori si impegnano quotidianamente.

La visita si inserisce nell'ambito della collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby (Fir) e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione, la ricerca e la cura dei tumori maschili. Durante il mese di novembre, in concomitanza con le Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series, i rugbisti azzurri sono stati protagonisti della campagna della Fondazione 'Life is Blu'.

"Siamo onorati di accogliere la Nazionale Italiana di Rugby nel nostro Istituto. - ha detto Allegra Agnelli - La loro visita rappresenta un importante segnale di vicinanza e supporto alla nostra missione. La collaborazione con la Fir è un esempio virtuoso di come sport e ricerca possano unirsi per promuovere la prevenzione e sostenere la lotta contro il cancro".

Le delegazione dell'Italia di rugby è stata guidata da Vittorio Musso, consigliere federale Fir, in rappresentanza del presidente Duodo: "La Federazione Italiana Rugby è impegnata a contribuire attivamente al miglioramento della società - ha spiegato Musso - e siamo orgogliosi di affiancare la Fondazione nella campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori maschili.- L'Istituto di Candiolo è un'eccellenza nazionale ed è stato un privilegio poterlo visitare e andare alla scoperta di una struttura che dà lustro al nostro Paese".

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro, in collaborazione con la Fir, offre a tutti i possessori del biglietto di Italia-All Blacks la possibilità di effettuare una visita gratuita, a Candiolo, dedicata alla prevenzione dei tumori maschili, il 28-29 novembre, 5-6 dicembre e 12-13 dicembre.



