Neve in Piemonte, fiocchi anche a Torino

Neve in Piemonte, anche a quote basse, con qualche fiocco in città a Torino, nel tardo pomeriggio.

Nell'Alessandrino neve mista ad acqua sui monti dell'Appennino al confine con la Liguria, in particolare nella zona delle Capanne di Marcarolo e nelle Alti Valli Borbera e Curone, imbiancata anche la località Caldirola di Fabbrica Curone, unica stazione sciistica della provincia. Precipitazioni anche nel Monferrato Casalese.

Secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), domani in Piemonte torneranno condizione soleggiate; nel fine settimana sono previste anche in pianura temperature minime sotto lo zero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA