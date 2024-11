Digitale, 400 comuni Piemonte e Liguria nei cluster più virtuosi

Circa 400 Comuni tra Piemonte e Liguria rientrano nei cluster più virtuosi nella digitalizzazione. Lo rivela la prima edizione del 'Ranking di eccellenza digitale per la pubblica amministrazione' realizzato da BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra-larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, con il supporto di Prokalos, società di consulenza in relazioni istituzionali. La ricerca è stata presentata a Torino in occasione della 41/a assemblea nazionale di Anci.

Torino e Genova guidano la graduatoria; i Comuni con oltre 50mila abitanti registrano un punteggio medio di 93/100, quelli con meno di 5mila abitanti si fermano a 51/100. Tuttavia, si osserva un 'effetto trascinamento': i Comuni più grandi fungono da traino per quelli circostanti, migliorando i risultati entro un raggio di 20-30 chilometri.

I punteggi medi, sebbene positivi, evidenziano ampi margini di miglioramento rispetto ai benchmark internazionali.

Tra i parametri per il Ranking creato da BBBell e Prokalos sono stati valutati la percentuale di uffici o servizi di informatica autonomi, la percentuale di Comuni con fibra ottica, con posta elettronica e database in Cloud e il numero di progetti digitali presentati e approvati dal Pnrr che verranno messi in atto dalle amministrazioni comunali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA