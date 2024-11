Denunciato il presunto autori dei furti a Città Studi di Biella

È un tunisino di 37 anni, pluripregiudicato, residente nella provincia di Biella, l'uomo denunciato dai carabinieri di Biella in quanto sospettato di essere l'autore dei furti perpetrati nella notte tra il 23 e il 24 ottobre. A essere presi di mira erano stati il centro di salute mentale e l'Itis di Città Studi a Biella. Erano stati asportati pc portatili, smartphone, tablet, hard disk e gli incassi dei distributori di bevande.

I sospetti dei militari dell'Arma si erano da subito concentrati su di una persona, già autore di fatti simili in passato, sospetti rafforzati dall'esame delle telecamere di sorveglianza della città. Era stata immediatamente eseguita una perquisizione dell'abitazione dell'uomo, un cittadino tunisino residente in Valle Elvo, durante la quale erano stati infatti ritrovati alcuni dei dispositivi elettronici rubati presso gli uffici del centro di salute mentale.

È stato quindi prima denunciato per ricettazione, ma ulteriori indagini hanno permesso di raccogliere forti indizi circa la sua responsabilità quale autore dei furti, mutando così l'imputazione in furto aggravato.



