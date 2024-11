Allo Spazio Ersel, gli scatti storici di grandi fotoreporter

Ersel, la prima società di fondi comuni autorizzata in Italia, per il compimento del quarantesimo anniversario di Fondersel ripercorre i momenti storici degli avvenimenti più importanti a livello mondiale con la mostra dal titolo 'Fondersel, 40 anni di investimenti' attraverso l'obiettivo di grandi reporter.

Inaugurata questo pomeriggio, sarà visitabile fino al 21 dicembre. I visitatori potranno ammirare immagini simboliche ma al tempo stesso glamour: da Ronald Reagan in Normandia per la celebrazione del D-Day nell'84, vista con lo sguardo del premio Pulitzer David Hume Kennerly, fino alla missione degli indiani sulla Luna, passando per la caduta del Muro di Berlino, la nascita dell'euro, la crisi dei subprime e tanti altri grandi avvenimenti economici, politici e geopolitici che hanno cambiato gli equilibri mondiali.

"I 40 anni di Fondersel - commenta Guido Giubergia, presidente di Ersel Banca Privata - è un anniversario che mi rende particolarmente felice e orgoglioso. Felice perché mi ricorda l'inizio della mia carriera, a fianco di mio padre, pionieri di un'impresa mai tentata in Italia. Orgoglioso per i risultati ottenuti: un rendimento annuo del 6,7% a fronte di un'inflazione media del 3%, che ci pone al primo posto tra i pochissimi fondi oggi ancora attivi che hanno saputo attraversare con successo 40 anni che hanno rivoluzionato il nostro mondo".



