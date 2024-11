A Torino primo centro neuro-urologico per Parkinson in Piemonte

È nato a Torino il primo Centro Neuro-Urologico per il Parkinson in Piemonte. Un'iniziativa che risponde alla necessità di gestire le disfunzioni urologiche nei pazienti affetti da questa malattia che nel territorio colpisce ventimila persone.

L'ambulatorio nasce dalla collaborazione della neuro-urologia della Città della Salute, diretta da Alessandro Giammò, con l'Associazione Italia Parkinsoniani e con l'Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte , rappresentate da Ubaldo Pilotto.

La malattia neurodegenerativa colpisce in Italia circa 300mila persone e si ritiene che fino al 60-70% dei pazienti con Parkinson possa sperimentare qualche forma di incontinenza urinaria durante il corso della malattia, circa il 30-40% una ritenzione urinaria. Circa il 50% presenta nicturia, ossia minzioni notturne frequenti, e circa il 50-70% riferisce disfunzione erettile ed altri problemi sessuali.

Questo ambulatorio, unico nell'ambito regionale, vuole semplificare l'accesso alle cure, evitando una dispersione o un peregrinaggio dei pazienti presso strutture non specializzate su tali tematiche. Il progetto prevede un piano di sviluppo scientifico e un piano clinico-assistenziale. Riguardo all'aspetto assistenziale, per dare una risposta alle necessità assistenziali urologiche specifiche, la Neuro-Urologia ha attivato l'ambulatorio dedicato al primo piano dell'Unità Spinale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA