Val Grande, soccorritori cercano cane dell'escursionista salvato

Proseguono le ricerche del cane dell'escursionista 66enne soccorso ieri in Val Grande (Verbano-Cusio-Ossola) dopo due giorni passati all'addiaccio.

Dell'animale, un esemplare femmina di spinone, con pelo lungo grigio, i vigili del fuoco fanno sapere che non si hanno tracce da domenica. Alcune squadre di carabinieri forestali e di vigili del fuoco stanno battendo la zona nel versante orientale della dorsale di Cima Sasso, un'area che però risulta particolarmente vasta e in forte pendenza.

I soccorritori invitano chi dovesse avvistare il cane o avere informazioni a contattare il 112 o il reparto carabinieri del Parco Valgrande.



