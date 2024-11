Torino, volontari recuperano 64 kg rifiuti alla Pellerina

Oltre 64 kg di rifiuti sono stati raccolti nel perimetro del parco della Pellerina, a Torino, dai volontari che ieri hanno perlustrato l'area verde nell'ambito di un'iniziativa dell'Enel e Legambiente. Per 27.50 kg si è trattato di indifferenziata, 25.50 kg di vetro e lattine, 1.50 kg di mozziconi di sigarette, 3.50 kg di carta 6.50 kg di plastica; tutti materiali con elevati tempi di degradazione nell'ambiente.

L'attività di park litter è rientrata in un programma portato avanti dall'Enel e da Legambiente su scala nazionale per la riqualificazione di aree urbane e la pulizia di spiagge e giardini. I dipendenti Enel coinvolti nel 2024 - per un totale di 10 giornate - sono circa 380. Il progetto, redatto secondo linee Guida della Commissione Ambiente dell'Unione Europea, prevede la rimozione dei rifiuti presenti in una determinata area e la loro catalogazione e registrazione attraverso una modalità standard adottata anche in altri Paesi europei. I dati finali ottenuti attraverso la raccolta rifiuti potranno essere confrontati con quelli di altre città europee.

Enel comunica che "questa è una delle iniziative dell'ormai consolidato programma di Volontariato che anche nel 2024 vede l'azienda collaborare con numerose realtà italiane del Terzo Settore (Legambiente, Fondazione l'Albero della Vita Onlus, Fondazione Archè e Associazione Quartieri Tranquilli, Caritas, AIRC solo per citarne alcune) per il benessere dei territori e delle Comunità dove i dipendenti vivono ed operano". "Ad oggi - prosegue la nota - per il 2024, si stima di coinvolgere oltre 800 volontari al servizio del bene comune in diversi ambiti di intervento: povertà, inclusione sociale, formazione, tutela dell'ambiente e della salute, promozione dello sport e della cultura come strumenti di inclusione".



