Forestali, Giovanni Pintore comandante ad Alessandria

Avvicendamento al comando del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) e del Nucleo Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dei Carabinieri di Alessandria. Il Tenente Giovanni Pintore subentra al Capitano Chiara Massoli, chiamata al comando Nipaaf di Milano.

Accolto dal Colonnello Stefano Gerbaldo, comandante dei Forestali di Alessandria e Asti, Pintore - di origine sarda e laureato in Urbanistica e Pianificazione del paesaggio - è al primo incarico da ufficiale, dopo aver operato per circa 4 anni al Nucleo di Salò (Brescia). "Un'esperienza sul campo che - come si sottolinea in una nota del comando - coniugata con il periodo di alta formazione biennale nella Scuola Ufficiali dell'Arma, gli consentirà di ottenere gli auspicati successi".



