Ferrazza assume la direzione di Italian Tech e di Green&Blue

Dal 16 dicembre Federico Ferrazza assumerà la direzione di Italian Tech e di Green&Blue, i verticali di Gedi dedicati rispettivamente alla tecnologia e alla sostenibilità. Ferrazza sostituirà Riccardo Luna, che si dedicherà a nuove sfide professionali. Ferrazza coordinerà i contenuti dei due content hub digitali (siti web, canali social), curerà la realizzazione degli speciali proposti in abbinamento con la Repubblica e La Stampa e avrà il compito di realizzare le iniziative speciali organizzate sul territorio.

Federico Ferrazza, già direttore di Wired, vanta una significativa esperienza giornalistica per primarie testate editoriali italiane, generaliste e specializzate, su una gamma ampia di temi tra cui innovazione, tecnologia, ambiente, scienza e new media.



