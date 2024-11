All'ospedale di Casale nuovi ambulatori nel centro demenze

Sono stati presentati, oggi, i nuovi ambulatori nel Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ospedale 'Santo Spirito' di Casale Monferrato (Alessandria). Nella struttura di Pediatria inaugurata la stanza a uso foresteria per la prenatalità, voluta dall'associazione 'Io Arrivo Prima'. Nel reparto di Odontostomatologia, in particolare nella sala di sedazione cosciente - allestita grazie alla donazione dell'associazione 'Sostenitori del Santo Spirito' - acquistato un riunito con ruote per i pazienti con disabilità, problematiche di obesità o difficoltà motorie. E' stato donato dall'Associazione Nazionale Alpini.

"Queste iniziative - sottolinea il sindaco Emanuele Capra - dimostrano la grande attenzione che la nostra comunità e il mondo dell'associazionismo hanno per la valorizzazione e la salvaguardia del 'Santo Spirito'".

Un esempio di collaborazione tra associazioni, territorio e sanità pubblica particolarmente apprezzato dall'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, già sindaco di Casale.

Per realizzare la sanità universale e continuare a rendere fruibile a tutti i cittadini il servizio sanitario, infatti, "è necessaria - ha detto - la collaborazione di enti, istituzioni, Fondazioni e associazioni. Non ci sarà sanità ospedaliera funzionale senza un territorio funzionale".



