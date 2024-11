Alessandro Paola, direttore regionale dei Vigili del Fuoco Piemonte, ha fatto visita al Comando di Alessandria. Salutato il personale, è stato in riunione per verificare lo stato di efficienza di mezzi e attrezzature del dispositivo di colonna mobile regionale. E' poi seguita una verifica in campo.



