Nasce un'associazione per unire la filiera del legno piemontese

Si è tenuta durante la giornata di Woody 2024, nella sede di Confindustria Cuneo, la firma del protocollo d'intesa per la costituzione dell'associazione 'Cluster Legno Piemonte'.

Tra i costituenti figurano i diversi attori che animano e vivono tutti i livelli della filiera: Cna Piemonte, Coldiretti Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Confapi Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confindustria Piemonte, Legacoop Piemonte e Uncem Piemonte.

"Cluster Legno Piemonte" (Clp), evoluzione naturale del "Cluster Legno Cuneo", si pone l'obiettivo di potenziare ulteriormente il "sistema legno" del Piemonte in chiave organizzativa, gestionale e comunicativa. In mattinata, prima del convegno in Confindustria, i laboratori di Woody hanno coinvolto gli studenti della scuola primaria di Boves in attività pratiche realizzate presso le Scuole Tecniche San Carlo, partner del progetto per la parte formativa.

Per l'assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, la firma del protocollo "è un passo importante per un'operazione più grande: migliorare la gestione delle filiere forestali per costruire un futuro diverso in modo particolare per la montagna".



