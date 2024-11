Carni bovine, 15 milioni per ricerche su qualità e ambiente

Ricerche destinate alle migliori razze di bovini da carne italiane sono state finanziate per complessivi 15 milioni di euro, messi a disposizione dal Masaf e cofinanziati dall'Ue. Risorse utilizzate dalle tre associazioni nazionali degli allevatori: Anaborapi (razza Piemontese), Anabic (razze Chianina, Romagnola, Marchigiana, Maremmana e Podolica) e Anacli (razze Charolaise, Limousine e razze da carne a limitata diffusione). Il punto sui programmi, che hanno posto l'attenzione su benessere animale, miglioramento dell'efficienza produttiva, riduzione di gas serra e salvaguardia della biodiversità. è stato fatto a Torino, a un convegno ospitato dalla Regione Piemonte.

"A differenza di quanto accade per altre specie - ha fatto notare Andrea Rabino, presidente di Anaborapi - la selezione dei bovini non può essere svolta da multinazionali, ma viene attuata, in tutto il mondo, sotto forma associativa. accanto ai tradizionali caratteri selezionati come accrescimento e conformazione da carne, se ne sono aggiunti altri, non meno importanti, quali la facilità di parto, la resistenza alle malattie ed ora anche l'impatto sull'ambiente; insomma stiamo lavorando per una Piemontese sempre più "green".

Le aziende che allevano Piemontese sono 4mila, con 300mila capi e un fatturato di 350 milioni di euro all'anno "nel solo territorio regionale - ha ricordato Paolo Bongioanni, assessore a Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte - La carne Piemontese oggi è riconosciuta anche dai giapponesi e dagli americani come la migliore al mondo in assoluto. Dobbiamo investire sulla sua promozione a livello nazionale e internazionale, puntando sulla tracciabilità in tutti i passaggi e studiando la possibilità di costituire un Distretto della Carne che assicuri la migliore redditività ai produttori".



