Carmen Consoli, tour nei teatri nell'autunno del 2025

Nuovo appuntamento live per Carmen Consoli: un tour teatrale la vedrà impegnata a partire da ottobre 2025 in diverse città italiane. Le prevendite si apriranno il 20 novembre, alle ore 11.00 in tutti i punti vendita abituali.

Per l'artista catanese l'attività live non costituisce soltanto un momento di incontro e scambio con il pubblico, ma è anche un'occasione di sperimentazione e ricerca. Le tante suggestioni che concorrono a formare la sua identità musicale - la musica popolare, il rock anni Settanta e l'indie anni Novanta, la canzone d'autore e il blues - si compongono in armonie compatte, ognuna delle quali dà una veste diversa al progetto musicale che la coinvolge in quel momento.

E sono tantissimi i progetti che Carmen ha varato nei tre anni trascorsi dall'ultima pubblicazione: quello in duo con Elvis Costello; i due tour mondiali con i quali ha attraversato le due Americhe e tutta Europa, Terra ca nun senti, progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana e con il quale ha suonato in meravigliosi siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale portando nel mondo le sonorità e la tradizione musicale della sua terra, e il tour in duo power rock con Marina Rei alla batteria; e infine il progetto su Domenico Modugno e Ignazio Buttitta.

Il tour autunnale, prodotto e organizzato da Otr Live, partirà il 22 ottobre 2025 dal Teatro Colosseo di Torino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA