Senzatetto al parco durante Covid, multa annullata a Torino

E' stata annullata da un giudice di pace di Torino la multa che nell'aprile del 2020, durante la prima ondata della pandemia da Covid, era stata inflitta a un senzatetto trovato dalle forze dell'ordine in un parco nel capoluogo piemontese. Lo comunica da Bologna l'associazione "Avvocato di strada", che ha fornito all'uomo l'assistenza legale.

Il ricorso è stato presentato nel 2023 ed è stato sostenuto dall'avvocato Andrea Giovetti. Lo scorso 12 novembre è arrivata la decisione del giudice. "L'uomo non disponeva di alcuna soluzione abitativa e quindi la condotta contestata inesigibile", hanno spiegato dall'associazione.

Il senzatetto, secondo quanto è stato riferito, trascorreva le notti in un dormitorio fuori città. La struttura, però, restava chiusa dalle 9 alle 18 e durante quella giornata, essendo in vigore le norme sui confinamenti, l'uomo decise di stazionare in un giardino. La sanzione ammontava a 400 euro più nove di spese.

"Normalmente - spiegano dall'associazione - queste multe restano li. Non vengono pagate e la cifra nel giro di poco tempo lievita fino a raggiungere livelli insostenibili per chiunque, figuriamoci per un senzatetto. Il fatto è che finché si vive in strada non ci sono molte seccature: quella multa non viene pagata e il problema non si pone neanche. Ma nel momento in cui una persona riesce a trovare un lavoro o una casa quel debito si ripropone in tutta la sua consistenza. Per fortuna l'uomo non buttò la multa e dopo alcuni anni qualcuno gli parlò di Avvocato di strada".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA