Lo Russo, 'grande momento per Torino, frutto del nostro lavoro'

"È un buon momento per la città frutto del lavoro di questi anni". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla presentazione dell'apertura della stagione del Teatro Regio con 'Le nozze di Figaro' che va in scena sabato sera con l'allestimento per la prima volta in Italia di Emilio Sagi. "La nuova stagione avviene in un momento molto intenso per la vita di Torino e dei torinesi. Sono molto contento e anche stanco, abbiamo un calendario complicato di eventi, ma la città è viva, fa tante cose e le fa bene. Ieri si sono concluse le Atp Finals con la manifestazione sportiva coronata dalla vittoria di Sinner, ma dal punto di vista generale dell'organizzazione è stata una grande prova di compattezza, forza, dimostrazione sabauda di sapere organizzare eventi. Sono molto orgoglioso", ha affermato Lo Russo.

"Questa prima del Regio arriva in una settimana altrettanto densa di eventi: mercoledì alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella si celebrano i 200 anni dell'Egizio, apriremo l'assemblea Anci con 5.000 sindaci, il Tff più che mai di rilevanza internazionale, la partita nazionale di rugby" ha aggiunto il sindaco che ha sottolineato il lavoro del consiglio indirizzo del Regio "con spirito molto coeso per dare stabilità al teatro e alle persone che ci lavorano, forza alla produzione artistica davvero di grandissimo livello. Anche dal punto di vista economico i risultati sono confortanti".



