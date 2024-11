Le nozze di Figaro apre il 23 novembre la Stagione del Regio

Sarà Le nozze di Figaro, l'opera più vivace e frizzante di Mozart e del suo librettista Da Ponte, a inaugurare, sabato 23 novembre alle 19, la Stagione 2024-2025 del Regio, intitolata La meglio gioventù. "Il teatro diventerà il centro della città, dal momento che la sera precedente, venerdì 22 novembre, ospiterà l'inaugurazione del Torino Film Festival" hanno sottolineato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione del Regio, e il sovrintendente Mathieu Jouvin.

L'allestimento, che si basa sulla produzione originale del Teatro Real di Madrid e appare per la prima volta in Italia, è firmato dal regista spagnolo Emilio Sagi. "E' il mio debutto qui al Regio, un teatro fantastico. E' un'opera scorrevole, molto veloce, piena di colpi di scena e di sorprese. Anche musicalmente abbiamo cercato di ricreare questa freschezza anche grazie a un cast molto giovane e brioso. Nelle prove ci siamo divertiti", ha spiegato Sagi. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Regio debutta il giovane direttore sardo Leonardo Sini, il Coro del Regio è istruito da Ulisse Trabacchin. Molto giovani anche i principali interpreti: Vito Priante e Monica Conesa sono il Conte e la Contessa, Giorgio Caoduro è Figaro, Giulia Semenzato Susanna e Josè Maria Lo Monaco Cherubino.

La produzione è realizzata con il sostegno di Italgas, socio sostenitore del Teatro Regio di Torino. "Siamo orgogliosi di sostenere il Regio in una città che riveste un significato profondo nella storia della società, dove è nata nel 1837 e che l'ha vista crescere fino a diventare il più importante operatore della distribuzione del gas in Europa. La collaborazione tra Italgas e il Regio incarna un legame che si rafforza anno dopo anno" ha sottolineato Chiara Ganz, direttore delle relazioni esterne e sostenibilità Italgas.

L'Anteprima Giovani dell'opera - dedicata al pubblico under 30 - è giovedì 21 novembre alle 19.30, dopo la Prima ci saranno sei recite fino al primo dicembre.



