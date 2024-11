La Questura di Torino in arancione contro la violenza di genere

La Questura di Torino si colora di arancione contro la violenza di genere. Sono state accese le luci della facciata dello storico palazzo di corso Vinzaglio in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Accendiamo la città contro la violenza di genere" è il titolo della campagna Orange the World, in collaborazione con Soroptimist International d'Italia Club Torino.

È stata l'occasione per il questore Paolo Sirna di presentare la terza edizione della "We Sun for Women - Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi", che domenica 24 novembre si snoderà per le vie del centro, partendo alle 9 da piazza Solferino. Un'iniziativa organizzata con il Centro Universitario Sportivo, con il sostegno e il patrocinio del consiglio e della giunta regionale, e con la Città di Torino.

"Il ricavato derivato dalle iscrizioni - ha ricordato Sirna - verrà devoluto ai centri antiviolenza Emma a sostegno del progetto 'SOS-Sostegno Orfani Speciali', che ha come obiettivo l'aiuto agli orfani di femminicidio".

Dopo l'accensione è stato proiettato un video relativo all'inaugurazione nel commissariato Madonna di Campagna di uno spazio dedicato all'accoglienza e all'ascolto delle donne vittime di violenza. La stanza, come ricordato dalla past presidente nazionale Leila Picco, è stata realizzata grazie al sostegno di Soroptimist. Inoltre, Erica Varese Baulino, presidente del Club Torino, ha firmato un progetto in cui la Questura si impegna a svolgere un'azione informativa del servizio 'La stanza di Peggy', in cui le donne che denunciano le violenze possono essere assistite con la pet therapy.

All'iniziativa di oggi erano presenti il prefetto Donato Cafagna, il presidente del consiglio regionale Davide Nicco, l'assessore regionale alle Pari Opportunità Marina Chiarelli, l'assessore comunale alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli, il comandante provinciale dei carabinieri Roberto De Cinti e il presidente del Cus Torino Riccardo D'Elicio.



