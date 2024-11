Incendia la roulotte per non pagare la rottamazione, denunciato

Ha dato fuoco alla sua roulotte per non pagare le spese di rottamazione. Per questo un 24enne è stato denunciato dai carabinieri di Biella, con l'accusa di combustione illecita di rifiuti e invasione di terreni ed edifici.

I fatti risalgono allo scorso 9 ottobre quando i militari erano intervenuti insieme ai vigili del fuoco, in un campo di proprietà privata alla periferia di Cossato, dove era stata segnalata una roulotte in fiamme. L'incendio è emerso da subito essere di origine dolosa.

Il caravan era stato privato di targhe e di tutti i segni che lo potessero ricondurre al proprietario, e, anche per l'assenza di una vittima, risultava ancor più difficile ricostruire le ragioni del gesto.

Dopo accurate indagini, utilizzando le prove raccolte nel sopralluogo, le testimonianze dei residenti nell'area, e analizzando le immagini riprese da varie telecamere nelle giornate precedenti, si è appurato che la roulotte era di proprietà di un giovane pastore residente nel biellese, che l'aveva portata nel terreno per disfarsene perché non più funzionante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA