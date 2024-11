Iginio Massari si racconta, finalmente ho scritto autobiografia

Iginio Massari, maestro pasticcere noto in tutto il mondo, ha scritto la sua autobiografia, edita da Baldini Castoldi nella collana 'I fenicotteri', e oggi a Torino, nel suo locale aperto 5 anni fa nel centro cittadino, per la prima volta ha firmato le copie incontrando clienti e ammiratori. Un volume di 655 pagine, dal titolo 'Iginio Massari.

Giorni anni e mesi di una vita intensa' nel quale ripercorre tutta la sua vita e il suo lunghissimo percorso che l'ha portato ai vertici dell'alta pasticceria. Massari ha scritto 200 libri dedicati al mondo della pasticceria ma mai aveva portato a termine la sua autobiografia: "più volte ho iniziato - spiega nella prefazione - ma puntualmente mi sono fermato. Ora, invece, in questo esatto momento della mia vita, ritengo che scrivere parte della mia storia rimarrà una testimonianza del mio vissuto, sia per chi mi volesse emulare, sia per chi volesse evitare un'esperienza simile alla mia".

Tanti capitoli, dal 1945 ai giorni nostri, inframezzati da racconti di fantasia e poesie. "Sono consapevole di avere molto da raccontare - scrive Massari - perché ho dato e ricevuto tanto, anche se alcuni professionisti che ho fatto crescere e 'diventare grandi' mi hanno poi deluso profondamente... Sono sicuro che, scrivendo, potrò riassumere le emozioni vissute, il senso dolce e amaro del raggiungimento degli obiettivi, la gioia del traguardo e la contemporanea infelicità di averne già superato il limite".



