Colletta Alimentare, in Piemonte raccolte 671 tonnellate di cibo

Per la 28esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta sabato in Piemonte sono state raccolte 671 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà. "Tanti donatori hanno contribuito a questa grande festa di solidarietà e condivisione, li ringraziamo uno a uno, così come meritano un enorme grazie i 671 supermercati che hanno aderito, gli oltre 11.000 volontari che ci hanno aiutato e tutte le autorità che hanno partecipato e portato la loro testimonianza a Torino, in primis Antonio Tajani, Alberto Cirio, Stefano Lo Russo e Jacopo Rosatelli", ha commentato il presidente del Banco Alimentare del Piemonte Salvatore Collarino.



