Biella, raccolti 600mila euro per la sala ibrida dell'ospedale

Grazie alla generosità dei cittadini di Biella, è stato acquisito un angiografo da oltre 600mila euro, tecnologia principale della nuova Sala Ibrida in fase di realizzazione all'Ospedale di Biella. L'acquisto, sostenuto attraverso una campagna di raccolta fondi promossa dall'Associazione Amici dell'Ospedale, rappresenta il primo passo di un investimento complessivo da un milione e 865 mila euro che farà del nosocomio biellese il terzo polo piemontese dotato di questa tecnologia all'avanguardia.

Il progetto, promosso da una cordata composta da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Tempia e Associazione Amici dell'Ospedale, entra ora nella sua seconda fase con l'avvio dei lavori infrastrutturali.

Sono previsti 90 giorni di interventi, più altri 30 per allestimenti e collaudi, per la realizzazione della Sala Ibrida Iso 5 nell'ala del blocco operatorio.

La nuova struttura, dotata di apparecchiature radiologiche ed ecografiche sofisticate, consentirà di eseguire procedure chirurgiche multidisciplinari minimamente invasive, garantendo una significativa riduzione delle complicanze e tempi di recupero più rapidi per i pazienti. Le attività chirurgiche nelle altre sale operatorie proseguiranno regolarmente durante i lavori.



