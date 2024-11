Atp finals: Carretta, Torino decisiva per rinnovo all'Italia

"C'è stato un lavoro enorme che ha permesso di costruire questo sogno pezzo dopo pezzo". Lo ha detto l'assessore della Città di Torino allo Sport e Grandi Eventi Domenico Carretta, alla conferenza di chiusura degli eventi in città per le Nitto Atp sottolineando che il rinnovo delle Finals in Italia per altri 5 anni "non ci sarebbe stato se non fosse per Torino che ha dato un contributo straordinario all'evento. Ora si parla di derby - ha osservato in riferimento a Milano - ma senza Torino oggi il derby sarebbe forse fra Doha e Dubai. E comunque per noi i derby non si giocano, si vincono".

"Riprenderemo subito a parlare della prossima edizione, - ha aggiunto Carretta - anche per gli eventi collaterali che hanno avuto numeri che devono trovare location ancora più adeguate".

Per il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, "è stata la miglior edizione realizzata finora. Siamo qui e vogliamo rimanerci, siamo pronti a lavorare per le prossime edizioni. Ci siano allenati e faremo sempre meglio perché lo sport è un grande veicolo di visibilità per Torino, anche come città attrattiva di investimenti".

Soddisfazione anche da parte di Paolo Damilano del comitato tecnico di Fitp, che ha assicurato "per i 5 anni che sono stati dati all'Italia ci impegneremo per allungare il più possibile la permanenza qui".



