Cirio, 'successo Atp Finals perchè sono in Piemonte'

"Qui c'è un unicum in cui sono tutti profondamente soddisfatti e se i numeri sono così buoni è anche perché questa manifestazione si svolge a Torino e in Piemonte. Possiamo rivendicare ciò che è utile e interessante per l'Italia, il Piemonte e tutto il mondo del tennis". A dirlo il presidente della Regione Alberto Cirio nella conferenza stampa finale del torneo. "Il fatto che i grandi eventi arrivino qui non è casuale - ha sottolineato - e siamo pronti a proseguire su questa strada e a difendere i risultati raggiunti.

Non conviene solo a questa regione che le Atp Finals restino qua perché chi viene qua sta bene, perché l'organizzazione è buona e trasparente e questo è lo spirito con cui, noi e il Comune, abbiamo fatto di più in termini di investimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA