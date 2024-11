Piemonte alla Cop29 sulla gestione risorse idriche

Il Piemonte alla Cop29 di Baku, in Azerbaijan, con l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, intervenuto alla tavola rotonda 'Gestione integrata delle risorse idriche: approcci sostenibili e partecipativi per l'Africa Orientale'.

L'assessore ha illustrato le politiche regionali di adattamento climatico, dal Piano di Tutela delle Acque agli interventi per la crisi idrica 2022-2023, evidenziando i finanziamenti ottenuti tramite Fondi Sviluppo e Coesione e Pnrr per il miglioramento delle infrastrutture idriche.

"È stata l'occasione per ricordare come il Piemonte - ha detto Marnati - abbia già adottato il mercato volontario dei crediti di carbonio con il progetto Urban Forestry, che a breve svilupperemo e adatteremo alle direttive della Nazioni Unite approvate proprio nel corso di questa Cop. Con il nostro approccio pragmatico il Piemonte sarà un grande protagonista nella transizione ecologica, creando grandi opportunità per le nostre imprese e per le nostre comunità e, parallelamente, abbattendo le emissioni di CO2 e anche degli inquinanti" Particolare attenzione è stata dedicata al progetto di Hydroaid in Etiopia, realizzato con Smat e altre società, per supportare la gestione idrica in tre città africane: Asosa, Gambella e Semera.

All'evento è intervenuto anche Daniele Barbone, ad di Acqua Novara.Vco, che ha illustrato il piano integrato investimenti e sostenibilità denominato "Agenda 2036" sostenuto anche dalla Regione Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA