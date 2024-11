Oropa, si rinnova prodigio pulizia del viso della Madonna nera

Al santuario di Oropa si è rinnovato il prodigio della pulizia del viso della statua della Madonna nera e del bambin Gesù.

Ogni anno, il sabato che precede la festa di presentazione di Maria al Tempio del 21 novembre, la Sacra Effigie della Madonna di Oropa viene pulita. Come da tradizione, si attesta che sul volto della statua non si posi mai la polvere.

"Nell'esperienza di un grande amore - spiega don Michele Berchi citando Romano Guardini - ogni fatto è un avvenimento.

Nel grande amore che c'è tra i pellegrini e la Madonna di Oropa, questo piccolo gesto rafforza la fede e la devozione, è una carezza che vogliamo dare alla Madonna, per riceverla da Lei"



