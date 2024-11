Escursionista di 21 anni precipita e muore in valle Gesso

È morto durante un'escursione sulle montagne Cuneesi della valle Gesso un 21enne di Castelletto Stura (Cuneo), L.D., precipitato in un dirupo non lontano dal rifugio Soria Ellena, nel territorio di Entracque.

A dare l'allarme questo pomeriggio ha provveduto un compagno di gita del giovane, dopo averlo visto cadere: si pensa possa essere scivolato su una lastra di ghiaccio. Gli escursionisti si trovavano nella zona del colle delle Fenestrelle, nel vallone del Gelas.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino insieme ai finanzieri del Sagf e all'eliambulanza del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che registrare il decesso.



