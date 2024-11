Corteo regionale Pro Pal a Torino, presenti M5S e giovani Pd

Un corteo per la Palestina e il Libano e contro la fornitura di armi a Israele ha preso il via oggi a Torino nel centro storico. Fra dai presenti ci sono attivisti del MoVimento 5 stelle e dei Giovani democratici, articolazione del PD, uno dei quali ha spiegato all'Ansa che "noi non abbiamo paura di prendere posizioni nette".

La manifestazione, convocata a livello regionale, ha tra i promotori il coordinamento Torino per Gaza e l'Api - associazione palestinesi in Italia. Sono presenti anche attivisti di Rifondazione comunista, Partito comunista dei lavoratori, Sinistra anticapitalista, Ugs-unione giovani di sinistra, Cub, notav, collettivo universitario auto organizzato, il collettivo Cambiare Rotta, Sinistra Anticapitalista e Potere al Popolo



