Corteo Pro Pal a Torino, distrutta bandiera di Leonardo

Il danneggiamento della bandiera di 'Leonardo', è stato il gesto che, oggi in piazza castello a Torino, ha chiuso il corteo Pro Palestina, a cui hanno partecipato alcune migliaia di persone.

Una speaker ha spiegato che il vessillo era "un ricordino che ci siamo portati via mercoledì scorso dopo l'occupazione" della sede subalpina dell'azienda che opera nel settore della difesa e dell'aerospazio. "Bruci Leonardo - ha aggiunto la speaker - bruci il governo italiano e brucino tutti i complici del sionismo. Noi dell'intifada studentesca non vi daremo pace".

La bandiera non ha preso fuoco completamente e quindi è stata strappata.



