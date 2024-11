Biella, in casa coltivava 150 piante di marijuana

Aveva trasformato la sua casa in una serra per la coltivazione della marijuana. Un milanese di 30 anni, con precedenti di polizia specifici, da qualche anno si era trasferito in un comune della Valle Cervo, dove aveva preso un appartamento in affitto.

Dopo aver ricevuto notizie di strani movimenti nell'alloggio i carabinieri della compagnia di Biella avevano iniziato a tenere sotto controllo l'abitazione fino a intervenire.

All'interno dell'appartamento hanno trovato tre chili e mezzo di marijuana già confezionata in barattoli e sacchi di plastica, oltre a piccole quantità di hashish, ketamina, e funghi allucinogeni, oltre a tutto l'occorrente per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Ma la scoperta più sorprendente i militari l'hanno avuta entrando nella mansarda, dove in una stanza l'uomo aveva creato una vera e propria serra indoor artigianale, dotata di tutta l'attrezzatura necessaria per la coltivazione e la cura delle piante di cannabis: sistema di ventilazione per l'areazione, lampade per il riscaldamento e concimi per la crescita accelerata, con oltre 150 piante di marijuana alte circa 40 cm.

in piena attività vegetativa. In un altro ambiente era invece stato creato un impianto per l'essicazione della marijuana, costruendo due "grow room" ideali per essiccare le infiorescenze.

L'uomo è stato quindi arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Biella, portato alla casa circondariale di Biella in attesa dell'udienza di convalida.



