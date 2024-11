Asti, aperto il 'Magico Paese di Natale

Si apre oggi, sabato 16 novembre, il 'Magico Paese di Natale' ad Asti, evento entrato nella top ten della «European Best Christmas Market 2024». La manifestazione, che l'anno scorso aveva portato nella città piemontese oltre mezzo milione di visitatori, sarà aperta, dalle 10 alle 20, tutti i week end di novembre e dal giovedì alla domenica durante il mese di dicembre.

Sono 130 le casette di legno allestite in piazza Alfieri dove si potranno trovare prodotti enogastronomici e artigianali, decorazioni natalizie, idee regalo ma anche street food con operatori provenienti da diverse parti d'Italia. In funzione nella piazza la ruota panoramica di 35 metri di altezza.

L'evento si estenderà anche al vicino paese di Govone con attività e iniziative e a San Damiano, dove nei week end del 1, dell'8 e del 15 dicembre sarà rappresentato il tradizionale presepe vivente.



