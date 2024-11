Flash mob dei sindaci del Canavese per il nuovo Ponte Preti

Flash mob di una trentina di sindaci, consiglieri regionali e della Città metropolitana, questa mattina, sul Ponte Preti, nel Torinese, tra Strambinello e Baldissero Canavese. Gli amministratori chiedono al Governo una proroga per i finanziamenti relativi al progetto del nuovo Ponte Preti, lungo la statale 565 Pedemontana, unico collegamento diretto tra Ivrea e il Canavese occidentale.

Gli amministratori hanno sottolineato che il decreto del ministero delle Infrastrutture dello scorso 29 giugno stabilisce che entro il 31 dicembre 2024 tutti i lavori sui ponti dovranno essere appaltati, pena la decadenza dei finanziamenti. La Città metropolitana, alla quale è stata affidata la progettazione della variante, non farà in tempo a rispettare la scadenza.

Per il Ponte Preti significherebbe perdere 19,5 milioni di euro stanziati proprio per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura. I sindaci hanno manifestato sul ponte bloccando il traffico per alcuni minuti esponendo la scritta "Il Canavese vuole il nuovo Ponte Preti".



