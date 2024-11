Export dei distretti piemontesi, 6,4 miliardi nel primo semestre

Nel primo semestre 2024 le esportazioni dei distretti piemontesi sono state pari a 6,4 miliardi di euro, con una crescita dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2023 (pari a 72 milioni di euro). È l'ultimo dato sull'export distrettuale elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo. In Piemonte, i distretti hanno realizzato risultati migliori rispetto all'export del totale economia e del manifatturiero (rispettivamente con export in calo del 4,6% e del 4,5% nel primo semestre 2024). Anche il confronto con la media dei distretti italiani (che hanno chiuso in aumento dello 0,2%) mette in luce positiva i distretti piemontesi.

Le vendite all'estero dei distretti piemontesi sono aumentate sia nel primo, sia nel secondo trimestre 2024 (rispettivamente +0,9% e +1,3%). Risulta positivo l'andamento sia verso i nuovi mercati (+1,3%), trainati da Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Messico e Polonia, sia verso i mercati maturi (+1,1%) con Irlanda, Stati Uniti, Danimarca e Regno Unito in testa. Le contrazioni più intense (superiori a 20 milioni di euro) hanno riguardato Svizzera, Belgio e Cina. Tiene, invece, l'export dei distretti piemontesi verso la Francia (+0,7%), primo mercato di sbocco con una quota sul totale del 13%. Sono in crescita 6 distretti su 12 (Dolci di Alba e Cuneo, Frigoriferi industriali di Casale Monferrato, Caffè, confetterie e cioccolato torinese, Oreficeria di Valenza, Riso di Vercelli e Macchine utensili e robot industriali di Torino).

"La buona tenuta in generale delle esportazioni dei distretti piemontesi, in un contesto di domanda mondiale molto debole, è un segnale significativo di competitività. Mettiamo a disposizione delle imprese piemontesi 10 miliardi di euro di finanziamenti per Transizione 5.0, energia, sviluppo internazionale e digitale, in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr. Nel 2024 in regione abbiamo erogato a imprese e famiglie finanziamenti per oltre 2,2 miliardi di euro" spiega Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, che ritiene "molto probabile il ritorno a una crescita diffusa dei distretti già nel 2025.".



