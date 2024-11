Corteo studenti Pro Pal a Torino, 'governo e Schlein complici'

Un corteo di studenti giovani e giovanissimi Pro Palestina, alcune centinaia, ha preso il via stamani nel centro di Torino, dalla stazione ferroviaria di Porta Susa.

Accanto e striscioni e bandiere sono comparsi anche cartelli con le fotografie di esponenti politici italiani con il volto coperto da uno stencil che riproduce una mano rossa di sangue, e la didascalia "complice del genocidio": tra questi ci sono Giorgia Meloni, Elly Schlein, Matteo Salvini.

In testa al corteo lo striscione con la scritta 'Le scuole sanno da che parte stare, contro governo e genocidio' e un altro che recita 'Ogni giorno è No Meloni Day'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA