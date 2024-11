Corteo a Torino, lancio di uova contro le forze dell'ordine

Ci sono stati lanci di uova contro il cordone di poliziotti schierato davanti alla sede di Intesa Sanpaolo e alle Gallerie d'Italia, in piazza San Carlo, durante il corteo degli studenti a Torino. Uova sono state lanciate anche contro alcune vetrine dei negozi di via Roma, il salotto buono del capoluogo piemontese. Davanti alle Gallerie d'Italia sono stati scaricati anche diversi libri: "Leggeteli", ha urlato un giovane.

In precedenza erano stati imbrattati bus e alcuni monumenti, tra questi quello dedicato a Vittorio Emanuele II, con scritte come "Free Palestine".



